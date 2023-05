Bridgerton 3, ecco finalmente la trama e i nuovi personaggi in entrata

“Bridgerton“, la popolare serie televisiva prodotta da Shondaland e distribuita da Netflix, si prepara per la sua terza stagione. Dopo aver seguito le storie d’amore di Simon e Daphne nella prima stagione e di Anthony e Kate nella seconda, la terza stagione si concentrerà su Penelope Featherington e Colin Bridgerton.

Bridgerton 3: tutte le novità sulla serie tv

Nelle prime due stagioni, Penelope e Colin sono stati personaggi secondari, ma nella terza stagione diventano i protagonisti. La trama seguirà fedelmente le vicende narrate nei romanzi di Julia Quinn, su cui si basa la serie.

Nonostante le riprese della terza stagione siano state annunciate nel luglio 2022, Netflix non ha ancora rivelato la data di uscita ufficiale. Molti fan avevano ipotizzato che la terza stagione di “Bridgerton” sarebbe stata rilasciata nella primavera del 2023, un anno dopo la seconda stagione. Tuttavia, l’arrivo dello spin-off “La Regina Carlotta” potrebbe aver complicato i piani, facendo slittare la data di uscita della terza stagione al 2024.

La terza stagione di “Bridgerton” vedrà il ritorno di alcuni personaggi già noti al pubblico, come Kate Sharma e Anthony Bridgerton. Inoltre, si uniranno al cast tre nuovi personaggi interpretati da Daniel Francis, Sam Phillips e James Phoon. Francis interpreterà Marcus Aderson, un uomo carismatico che attira l’attenzione delle donne dell’alta società inglese. Phillips sarà Lord Debling, un aristocratico affascinante, mentre Phoon interpreterà Harry Dankworth, un bellissimo giovane privo di cervello e senso dell’umorismo.

I fan della serie “Bridgerton” attendono con grande trepidazione la terza stagione, curiosi di scoprire come si svilupperà la storia d’amore tra Penelope e Colin. Nonostante Netflix non abbia ancora rivelato la data di uscita ufficiale, il cast della nuova stagione è già stato annunciato e sono stati aggiunti nuovi personaggi che promettono di aggiungere ulteriore fascino alla serie. Non resta che attendere con impazienza l’arrivo della terza stagione di “Bridgerton” per scoprire cosa ci riserverà questa nuova avventura romantica.