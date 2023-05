Altoparlante bluetooth con sconto del 35% su Amazon, ma con una SORPRESA

Altoparlante bluetooth super scontato su Amazon? detto fatto, in questi giorni potete acquistare un ottimo prodotto con una riduzione del 35% rispetto al valore originario, ed allo stesso tempo una sorpresa che vi lascerà letteralmente a bocca aperta.

Altoparlante bluetooth, l’offerta è davvero incredibile

Uno degli altoparlanti bluetooth più economici al mondo è acquistabile direttamente su Amazon, grazie all’attuale campagna promozionale gli utenti sono pronti ad acquistare un prodotto che costa solamente 13 euro, contro i 20 euro, mediante l’applicazione del coupon del 35% che è possibile trovare direttamente in pagina.

La sorpresa alle spalle del prodotto oggetto del nostro articolo, è più che altro legata alla presenza dello slot SD e microSD, che consente così di inserire all’interno la memoria esterna, estendendo al massimo la portabilità e la versatilità. Oltre a questo, è da notare essere completamente impermeabile, compatibile con Apple Home Kit, collegabile via bluetooth a qualsiasi dispositivo in commercio, per finire con Radio FM e controllo delle chiamate tramite il vivavoce.

Il suono, a differenza di quanto si potrebbe pensare, fuoriesce dal prodotto a 360 gradi, garantendo così un’ottima diffusione su tutti i lati (i driver sono l’uno dietro all’altro), senza dimenticarsi della presenza di un LED RGB che possa animare la festa con giochi di luce molto divertenti.