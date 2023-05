WhatsApp e i nuovi username, probabilmente non servirà più il numero di telefono

Il periodo dedicato alle novità sembra essere molto più lungo del previsto, almeno per un’applicazione in particolare. Stiamo chiaramente parlando del colosso WhatsApp, il quale mai come in questi ultimi mesi ha dimostrato di sapersi adattare alle esigenze degli utenti così come alla concorrenza che sembra andare sempre più forte.

La nota piattaforma che si occupa di messaggistica istantanea però non sembra voler mollare il primo posto in graduatoria. Le classifiche parlano chiaro con WhatsApp che infatti è l’applicazione che in giro per il mondo vanta più utenti: si tratta di circa 2 miliardi. Questo dovrebbe già lasciar capire quale è la voglia degli sviluppatori nel fare sempre meglio, come dimostrato con le ultime proposte. Da qualche giorno si sta parlando insistentemente di una grande novità, la quale sarebbe spuntata fuori dal celebre portale che prende il nome di WABetaInfo.

WhatsApp starebbe per introdurre gli username, ecco cosa cambia con il loro arrivo

Non sono stati di certo pochi gli aggiornamenti che hanno scosso il mondo WhatsApp in positivo negli ultimi tempi. A quanto pare però non è ancora finita visto che l’applicazione sta per rilasciare un nuovo update, il quale ora sarebbe in fase di test nella versione beta per Android.

I più attenti avranno notato che c’è una novità: è possibile inserire uno username. Questo potrebbe quindi preannunciare la facoltà degli utenti di poter cercare un contatto non più solo con il numero di telefono, ma semplicemente con il nome utente impostato. Tale funzione esiste già con Telegram e potrebbe fare di WhatsApp ancora una volta l’applicazione più completa.