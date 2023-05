Truffe, conti correnti delle banche svuotati, ecco come fanno

I conti correnti presenti in banca vengono spesso letteralmente svuotati dai malviventi in pochissimo tempo, senza che l’utente finale effettivamente possa accorgersene. Ma cosa succede? e più precisamente come possono riuscirvi? cerchiamo di fare luce sulle truffe più pericolose della rete.

Inizialmente i malviventi cercano in tutti i modi di raccogliere informazioni sui social network della propria preda, per accaparrarsi più informazioni personali possibili, riuscendo così ad avere la risposta giusta ad eventuali domande di sicurezza. Fatto questo, iniziano a mettere in atto il cosiddetto phishing.

Scoprite quali sono le nuove offerte Amazon con i codici sconto ed i coupon gratis in esclusiva, disponibili esclusivamente sul canale Telegram di TecnoAndroid.

Truffe, attenzione a come vi svuotano il conto

La vittima riceve un messaggio di posta elettronica, o un SMS, in cui il malvivente si finge l’istituto di credito di cui a tutti gli effetti si è clienti. All’interno si trova un testo allarmistico, con il quale si invita il suddetto a premere un link, per collegarsi idealmente al sito ufficiale, dove effettuare il login per la verifica degli accrediti/addebiti, o per contrastare un ipotetico accesso indesiderato. Coloro che malauguratamente dovessero seguire le indicazioni, devono comunque sapere che il portale collegato è falso, anche se a prima vista sembrasse identico all’originale.

Andando ad inserire informazioni sensibili nello stesso, si rischia seriamente di compromettere l’integrità dell’account in banca, poiché comunque i dati inseriti sarebbero visualizzati direttamente dal malvivente, il quale poi si ritroverebbe ad avere pieno accesso a tutte le info ed il denaro contenuto sullo stesso conto.