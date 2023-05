TIM contro Vodafone, in campo la Power Supreme e la Special 150

Sono due oggi i gestori che si sfidano, come potete vedere sia dall’immagine che dal titolo. Le offerte messe in contrapposizione sono probabilmente le più interessanti del mercato, considerata anche la grande qualità di rete di cui i provider godono. Ancora una volta è scontro tra titani, è ancora una volta scontro tra TIM e Vodafone. Chi primeggerà in questo caso? Probabilmente ci sarà un ex-aequo.

TIM e Vodafone l’una contro l’altra come ai vecchi tempi: la Power Supreme Web sfida la Special 150

Con le migliori offerte del momento, sia TIM che Vodafone mirano a riprendersi i vecchi clienti. Le opportunità in questione sembrano essere molto simili tra loro, perciò conterà la simpatia dei gestori o semplicemente la loro qualità di ricezione contestualizzata al luogo di residenza dei possibili nuovi utenti.

La prima promozione di cui oggi si può parlare è sicuramente quella lanciata da TIM. La nuova Power Supreme Web con tutto incluso costa solo 7,99 euro al mese. Al suo interno ci sono minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e 150GB in 4G per navigare sul web. Il primo mese e l’attivazione sono completamente gratis.

Ovviamente rispondere per le rime casa Vodafone, che con la sua cara vecchia Special 150 ritorna a far paura. All’interno di questa grande opportunità, il colosso anglosassone consente di notare sin da subito 150 giga in 4G, esattamente come TIM. Il prezzo è praticamente lo stesso, ovvero 7,99 € al mese. In questo caso non c’è il primo mese gratis, ma la scelta è solo vostra.