Sony ha annunciato “Project Q“, una versione portatile della PlayStation 5. Il sistema portatile sembra essere simile ad un comune controller per PS5, tagliato a metà con uno schermo posto al centro.

Funziona tramite Wi-Fi, come spiegato dalla società durante un annuncio. Ha anche suggerito che i clienti avranno bisogno di una PS5 e che il palmare Project Q non sarà un dispositivo autonomo. “Lanceremo un dispositivo dedicato che ti consentirà di riprodurre in streaming qualsiasi gioco dalla tua console PS5 utilizzando la riproduzione remota tramite Wi-Fi”, questo quanto dichiarato da Jim Ryan. “Internamente noto come ‘Project Q’, ha uno schermo HD da 8 pollici e tutti i pulsanti e le funzionalità del controller wireless DualSense.”

Il controller avrà tutti i “pulsanti e funzionalità” del controller della PS5, ha affermato Sony. Avrà, inoltre, uno schermo in grado di supportare una risoluzione fino a 1080p a 60 fotogrammi al secondo. Dovrebbe essere annunciato entro la fine dell’anno. Sony non ha fornito ulteriori informazioni su quando questo accadrà, quanto costerà o se “Q” sarà il suo nome finale. Non è un dispositivo portatile dedicato, come Nintendo Switch o Steam Deck. Né è specifico per i giochi in streaming su Internet.

Il nuovo dispositivo sembra più un modo per giocare ai giochi per PlayStation in altre parti della casa. Gli utenti non devono solo avere una PS5 connessa al Wi-Fi – a cui si accederà tramite il servizio di riproduzione remota – ma anche il gioco a cui vogliono giocare installato su quella console. Altri servizi offrono già la possibilità di giocare ai giochi in modalità Remote Play su dispositivi portatili. Ad esempio, Android e iPhone possono utilizzare lo stesso servizio e possono accoppiarsi con i controller.