Samsung Galaxy S23 Ultra con 310€ di sconto su Amazon, INCREDIBILE

Se state continuando ad affannarvi nel compiere il vostro giro tra i negozi in cerca di questo smartphone, potrete farlo direttamente da casa vostra. Il Samsung Galaxy S23 Ultra è in offerta su Amazon con il 21% di sconto.

Samsung Galaxy S23 Ultra è in offerta su Amazon con un prezzo shock: costa addirittura 300 € in meno del solito

Galaxy S23 Ultra è il prodotto migliore di Samsung e lo dimostrano le caratteristiche. La fotocamera da 200 megapixel insieme allo schermo da 6,8″ e al nuovo processore Snapdragon 8 Gen 1, sono il fiore all’occhiello di questo flagship. Non può di certo passare inosservato il grande prezzo di vendita a cui Amazon lo mette oggi a disposizione. Il top di gamma di Samsung arriva infatti con il 21% di sconto, il che significa ben 309,99 € di sconto.

Potrete quindi acquistarlo ad un prezzo di 1170,99 €, il tutto aggiungendolo adesso al carrello.