Netflix ha ufficializzato la riforma tanto temuta degli account condivisi. Già a partire da queste ore, la piattaforma streaming sta inviando a tutti i suoi utenti comunicazioni via mail per spiegare le nuove modalità di utilizzo per i profili. Difatti, sarà vietata la condivisione degli account con parenti o amici non collegati con una stessa rete domestica.

Netflix, i listini aggiornati per gli abbonati

Le rinnovate condizioni per gli account, però, non portano ad una revisione degli attuali costi. Netflix ha infatti confermato anche per il futuro i due pacchetti base e con il piano low cost con la presenza di inserzioni pubblicitarie.

Ancora a maggio il pacchetto principale di Netflix è quello Premium con un costo pari a 18,99 euro. I clienti che sottoscrivono questo ticket avranno il pieno accesso alla galleria dei contenuti della piattaforma con la possibilità di guardare film e serie tv anche con la tecnologia del 4K UHD. Possibile inoltre la condivisione sino a 4 schermi in contemporanea.

Non cambiano le condizioni nemmeno per il piano Standard, il cui costo è confermato in 12,99 euro ogni trenta giorni. Oltre al servizio con la tecnologia del Full HD incluso nel prezzo. Anche in questo caso sarà necessaria una spesa extra per la divisione dell’account.

Per quanto concerne il ticket base, ovvero il ticket low cost, questo si caratterizza come un pacchetto entry level e prevede un costo mensile pari a 5,49 euro. Il servizio per gli utenti prevede la disponibilità di tutti i titoli presenti sulla piattaforma, ma con la presenza delle pubblicità ad intervallare la visione di una serie tv, di un film o di un documentario.