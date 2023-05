Meta, azienda madre di Facebook, sta riducendo il personale in tutte le sue sedi. Già quasi 500 licenziamenti in Irlanda. I settori coinvolti sono svariati: finanza, vendite, marketing, analisi, operazioni e ingegneria.

I dipendenti di Meta Ireland sono stati informati qualche giorno fa di essere potenzialmente coinvolti in una rivisitazione a livello globale dell’intera azienda. L’annuncio a riguardo del CEO Mark Zuckerberg risale a qualche mese fa. A marzo, Meta ha rivelato di voler tagliare circa 10.000 posti di lavoro in tutte le sue sedi, dopo averne già rimossi in massa nei mesi precedenti. La società dovrà, tuttavia, almeno attenersi alle normative previste dalle leggi irlandesi. Lo stesso vale per tutti gli altri Paesi.

In Irlanda Meta non lascia scampo, continuano i licenziamenti con quasi altre 500 persone coinvolte

Meta, che è anche la società madre di Instagram e WhatsApp, ha affermato che la decisione non influisce sul suo “impegno in Irlanda”, continuerà ad essere la sede internazionale e la base per diversi progetti aziendali. Il numero finale di licenziamenti sarà determinato da un processo di consultazione collettiva. Taoiseach Leo Varadkar dichiara: “Ci impegneremo con l’azienda per assicurarci che ricevano tutti un congedo equo in cambio. Tuttavia, mentre ci sono licenziamenti nel settore tecnologico di Meta, ci sono anche molte altre opportunità di lavoro”.

Il ministro delle finanze Michael McGrath ha affermato che l’annuncio di eventuali perdite di posti di lavoro è preoccupante e “profondamente deplorevole”. Ha anche aggiunto che il settore sembra essere cresciuto negli ultimi mesi. “Quando guardo tutto in prospettiva, e vedo i risultati dell’indagine sulla forza lavoro pubblicata di recente, il numero di persone che lavorano nell’ICT e nel settore tecnologico in Irlanda è cresciuto. Ci sono almeno 4.500 persone in più. “Quindi ora abbiamo un settore che è considerevolmente più grande di quanto non fosse prima della pandemia, questa è una buona notizia”.

McGrath ha affermato che il sostegno sarà lì per fornire aiuto alle persone che perdono il lavoro, ma ha aggiunto che molti di loro potrebbero avere la necessità di un’occupazione alternativa “molto rapidamente”. “Arriva un momento in cui il mercato del lavoro è davvero alle strette“.