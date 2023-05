LycaMobile, offerte ricche di giga ad un prezzo RIDICOLO

LycaMobile vuole avvicinarsi il più possibile al rapporto qualità/prezzo offerto da Iliad, per questo motivo ha deciso di mettere a disposizione una specifica campagna promozionale, con la quale riuscire a convincere gli utenti al cambio operatore, con giga e minuti alla giusta spesa finale.

Spendendo meno di 10 euro al mese, infatti, gli utenti possono accedere ad un bundle quasi illimitato, grazie alla promozione denominata Italy Gold, senza vincoli di portabilità obbligatoria da un determinato numero di telefono. Questo in netto contrasto con quanto vediamo presso i più importanti operatori telefonici, o con le altre offerte della medesima azienda.

LycaMobile, ecco le nuove offerte di oggi

La promozione di LycaMobile è davvero ricca di contenuti al giusto prezzo finale di vendita, se considerate infatti che il bundle conta 150 giga di traffico dati (l’offerta di base ne conterebbe 50, ma fino al 31 maggio ne vengono regalati altri 100, per un totale appunto di 150GB). Da notare che la velocità di navigazione risulta essere limitata, come per tutti gli altri MVNO, e che nell’Unione Europea saranno utilizzabili solamente 9,1GB.

Al fianco dei suddetti contenuti, trovano infine posto minuti e SMS illimitati da poter utilizzare liberamente verso tutti, senza differenze o vincoli relativi all’operatore di appartenenza. Gli utenti che vorranno comunque richiedere la promo, devono sapere che l’attivazione è possibile solamente online, con consegna della SIM presso il proprio domicilio, ad un prezzo fisso di soli 9,99 euro al mese a tempo indeterminato.