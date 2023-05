Luce da parete a batteria, il PREZZO su Amazon è PICCOLISSIMO

Prezzo davvero piccolissimo disponibile su Amazon per un’ottima luce da parete a batteria, nel periodo corrente gli utenti sono infatti pronti a risparmiare anche il 50% del valore iniziale, grazie ad una soluzione decisamente economica ed alla portata di ogni consumatore.

Luce da parete a batteria, l’offerta su Amazon

Le luci da parete possono rappresentare la giusta soluzione per gli utenti che vogliono un prodotto di questo tipo, ma non hanno a disposizione la corrente elettrica. Sono di piccole dimensioni, facilmente installabili, e possono essere controllate direttamente da remoto tramite un telecomando fornito in dotazione (oltre che con i pulsanti presenti superiormente). Il loro prezzo è estremamente ridotto, poiché costano solamente 15 euro, contro i 29 euro previsti di listino, grazie al coupon che potete liberamente applicare in pagina.

Le specifiche tecniche sono ad ogni modo di ottimo livello, poiché parliamo di luci bianche calde completamente RGB, con possibilità di dimmerare l’intensità su quattro posizioni, con rotazione a 360 gradi, e ricarica manuale. Essendo RGB è possibile oltretutto variare anche la colorazione di emissione, scegliendo un qualsiasi colore dell’immenso spettro a disposizione; inoltre, con le piccole dimensioni è facile pensare di ruotare la luce a 360 gradi, in pochissime mosse e senza alcun problema.

La spedizione è quasi immediata, gestita direttamente da Amazon in tempi, come anticipato, relativamente brevi.