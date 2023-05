Il genere horror è da sempre uno dei preferiti dal pubblico.

La paura è uno dei sentimenti più forti e travolgenti dell’uomo, e la sua trasposizione sullo schermo ha creato dei veri e propri fans del genere.

La nostra lista Netflix

Niente può far battere di più il cuore di un’ambientazione oscura, improvvisi colpi di scena e tetre musichette da brividi.

A tal proposito, per gli amanti della suspence e dell’orrore, stiliamo una lista delle più popolari ed acclamate serie tv horror da vedere su Netflix.

Prendete i pop corn e preparatevi a trattenere il respiro !

ASH VS EVIL DEAD

Si tratta di una vera e propria commedia horror, due generi che difficilmente vanno a braccetto.

ll nostro protagonista è lo scapestrato caccia demoni Ash.

Una sera, dopo una notte brava, torna a casa completamente drogato e instabile, perso in temporanee reminiscenze del suo passato decide di rievocare una vecchia scatola di cimeli preziosi.

In questo stato confusionale, si trova a leggere le parole di un incantesimo che lo porteranno a rievocare una creatura pericolosa, una piaga mortale che potrebbe sterminare per sempre l’umanità.

Il nostro Ash si vede così costretto a far fronte alle sue responsabilità e a salvare il destino dell’umanità.

CABINET OF CURIOSITIES

Con uno share del 93%, la serie horror Cabinet of Curiosities rientra sicuramente tra quelle più acclamate.

Opera del famoso regista Guillermo del Toro, si tratta di otto episodi indipendenti e non collegati tra loro, incentrati sulla narrazione di storie terrificanti, una più spaventosa dell’altra, assolutamente da non perdere !

V WARS

Per i fan di “The vampire’s diary“, impossibile non riconoscere Ian Somerhalder, noto soprattutto per il ruolo del pericoloso Damon, uno dei protagonisti più apprezzati della fantomatica serie.

In seguito al diffondersi di una terribile malattia, il mondo comincia ad essere diviso tra umani e vampiri, una lotta per la sopravvivenza che vede due migliori amici uno contro l’altro.

PARANORMAL

Si tratta di una serie egiziana, basata sui romanzi di uno dei più bravi scrittori di horror, Ahmed Khaled Tawfik.

Il protagonista è un etologo professionista, che vive la sua vita all’insegna della razionalità e di un profondo scetticismo.

Anche se la sua vita sarà caratterizzata, fin dall’infanzia, da esperienze che potremmo definire paranormali, l’uomo dimostra sempre una grande stabilità di pensiero e una fermezza nel trovare una ragione logica o una dimostrazione scientifica a tutto ciò che gli succede.

Una narrazione davvero originale, un vero e proprio viaggio nella cultura egiziana, tra tradizioni e realtà.

THE MIDNIGHT CLUB

In un istituto di cura per malati terminali, un gruppo di otto ragazzi decidono di riunirsi nel cosiddetto “club di mezzanotte”, una tradizione iniziata dai primi ospiti della struttura e che decidono di portare avanti.

Ogni sera a mezzanotte ognuno di loro si dedica al racconto di una storia terrificante e la promessa che a chiunque sia il primo a morire tra loro spetterà il compito di mandare un segnale dall’aldilà.

DIABLERO

Una delle prime serie messicane che troviamo su Netflix, ambientata appunto in Messico.

In questa nuova realtà in cui troviamo mostri, demoni e ogni forma di satanismo, un prete chiede l’aiuto di un cacciatore di demoni e della sua squadra per il ritrovamento di una giovane donna scomparsa.

Una missione pericolosa e terrificante, occorrerà tutto il coraggio necessario per la lotta contro le forze del male.

THE HOUNTING OF BLY MANOR

Una giovane insegnante decide di accettare un’offerta di lavoro che la vedrà ad occuparsi dell’istruzione e formazione di due bambini, residenti in una zona di campagna in una bellissima e caratteristica tenuta famigliare.

I due giovani, nipoti del datore di lavoro della ragazza, vivono dell’enorme villa insieme ad alcuni dipendenti del posto, tra cui due donne ed un uomo.

L’esperienza dell’istruttrice sembra iniziare nel migliore dei modi, quando accadono strani avvenimenti e la lugubre storia della casa e del suo passato inizia ad emergere sempre più, mettendo a repentaglio la vita dei suoi ospiti.

Z NATION

Si tratta di una serie horror post- apocalittica.

Dopo lo scoppio di un’epidemia di zombie che ha portato alla quasi estinzione dell’umanità, un gruppo di sopravvissuti inizia un viaggio verso la California, per riuscire a condurre sano e salvo, in una struttura specializzata, l’unico essere umano al mondo che sembra essere immune al virus.

La speranza di un vaccino che possa finalmente salvare il genere umano dalla sua distruzione.

GHOST WARS

Il protagonista della serie è Roman, un giovane ragazzo che in seguito alla scoperta e allo sblocco dei suoi poteri psichici, si troverà a combattere contro forze paranormali che minacciano la vita e la distruzione della sua città.