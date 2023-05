Negli ultimi anni le moderne piattaforme di servizi Streaming in abbonamento hanno contribuito ad aumentare la fruizione di Serie tv e film dalle tematiche ed i generi più vasti.

Il Boom delle serie Post-Apocalittiche

Tra i generi fruibili, quello che sembra aver raggiunto un alto picco di popolarità sono le serie post-apocalittiche.

Nella maggior parte dei casi, il genere umano si trova a dover lottare per la propria sopravvivenza in una società o in un mondo in disfacimento.

A tal proposito abbiamo deciso di realizzare, per gli spettatori più sfegatati, una lista delle migliori Serie Post Apocalittiche realizzate tra il 2022 e il 2023.

THE LAST OF US

Con il 97% di reazioni positive già dalla prima stagione, “The last of us” si presenta tra le serie più acclamate dal pubblico.

Una terribile epidemia ha trasformato gran parte della popolazione mondiale in creature simili a zombie.

Un uomo ed una ragazzina di 14 anni, sono costretti ad intraprendere un viaggio insieme, affrontando esperienze e pericoli mortali che segneranno per sempre la loro vita e il loro rapporto.

WE’RE ALL DONNA DIE (EVEN JAY BARUCHEL)

Si tratta di una docuserie canadese condotta dall’attore, regista e sceneggiatore Jay Baruchell.

Quest’ultimo, insieme ad esperti del settore, mostra l’ipotesi di un mondo distrutto dalle più grandi calamità e/o minacce (invasione aliena, riscaldamento globale, terremoti e cosi vià..) che possano mettere a rischio la sopravvivenza dell’ umanità e del mondo in cui viviamo.

Tuttavia, anche se il tema affrontato potrebbe generare paura e sconforto nello spettatore, Baruchel mostra anche come attraverso delle apposite guide di sopravvivenza e grazie allo sviluppo di nuove tecnologie, non tutto è perduto.

La sopravvivenza del genere umano non è solo un’utopia, ma una reale speranza.

DMZ

Miniserie di soli 4 episodi.

La sigla sta ad indicare “demilitarezed zone”, riferendosi alla città di Manhattan.

Una guerra civile ha sconvolto l’America.

Manhattan priva di qualsiasi forma di controllo militare, e’ controllata dalle gang locali che si sono spartite i territori.

In questo scenario una giovane donna, interpretata dalla brillante attrice Rosario Dowson, nel bel mezzo di una fuga dalla città, perde suo figlio ed inizia un pericoloso viaggio volto alla sua ricerca.

STATION ELEVEN

Mini serie ispirata al romanzo di Emily St.Jhon, “Stazione Undici”.

Una pandemia ha decimato gran parte della popolazione mondiale.

Un gruppo di persone viaggia lungo il Nord America, rappresentando scenari e spettacoli teatrali, per ricostruire le proprie vite e far risorgere il mondo dalle sue ceneri.

Una serie dalla narrazione fuori dal comune, innovativa ed interessante.

RAISED BY WOLVES

Il Mondo è vittima di innumerevoli guerre religiose e culturali.

Due androidi, designati nel ruolo di padre e madre, vengono inviati insieme ad un gruppo di bambini su un pianeta del tutto nuovo, al fine di formare una nuova umanità, migliore di quella attuale.

THE HANDMADE’S TALE

Il forte inquinamento ambientale e il dilagare di malattie, conduce ad un devastante crollo delle nascite e un alto tasso di infertilità umana,

In questa società la razza umana rischia l’estinzione ed il ruolo della donna cambia rovinosamente.

Esse sono divise in tre classi sociali:

Le mogli, che hanno il compito di custodire ed occuparsi della casa con l’aiuto delle Marte, ovvero le domestiche.

Infine abbiamo le ancelle, donne lasciate alla mercé delle famiglie più elitarie al solo scopo di generare figli, vittime di abusi e violenze di ogni tipo.