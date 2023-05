Avete capito proprio bene, si torna a parlare dell’uomo nero più famoso di sempre, si parla di John Wick e nel dettaglio del suo futuro al cinema, lo scorso 23 Marzo infatti è arrivato nelle sale il quarto capitolo della saga che ha portato nelle tasche di Lionsgate degli incassi record mai raggiunti prima, nemmeno con i precedenti capitoli, rendendo il già gettonatissimo Keanu Reeves più famoso che mai.

Dopo la conclusione del quarto capitolo ovviamente tutti si sono chiesti cosa sarebbe stato del franchising principale, era già state confermate infatti le serie spin off dedicate al Continental ed alla famiglia bielorussa di John, però della saga principale vi erano solo sospetti e voci di corridoio, che vedevano si predominare l’idea del proseguo della saga, ma senza nessuna conferma, finora almeno, direttamente da Lionsgate è infatti arrivata la conferma che il quinto capitolo si farà ed è in fase di progettazione.

Parla il regista

Proprio i regista Chad Stahelski ha espresso tutto il suo entusiasmo dichiarando apertamente che, sebbene non si sappia ancora nulla, Reeves tornerà sicuramente a vestire i panni di Wick e lui stesso sarà ancora il regista del futuro della saga, ciò non toglie che passerà un po’ di tempo prima di vedere il prossimo film perchè entrambi hanno deciso di prendersi una parentesi di tempo per potersi dedicare ad altri progetti e acquisire anche più esperienza.

Dunque non ci sono molti dubbi, com’era intuibile visto l’enorme successo del brand, Lionsagte non si sarebbe mai lasciata sfuggire le ghiotta occasione, ora però le conferme non mancano, non rimane che attendere che i tempi siano maturi per gustarci l’arrivo del quinto capitolo.