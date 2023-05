Iliad in questo mese di maggio ha deciso di puntare ancora più in alto, garantendo agli utenti la promozione Flash 200. Questa ricaricabile, disponibile per un arco di tempo limitato, può essere definita la migliore per tutti coloro che attivano ex novo una SIM carta.

Iliad, non solo la Flash 200: le tre tariffe segrete sul sito

La Flash 200 ha un costo mensile pari a 9,99 euro. Gli utenti che optano per questa ricaricabile potranno attivare chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed un ticket di 200 Giga per la connessione di rete, con 5G incluso.

Oltre a questa proposta, però, gli utenti che optano per Iliad possono scegliere altre tre promozioni disponibili sul sito ufficiale del provider. Una prima occasione è rappresentata dalla Giga 100

La Giga 100 ha un costo mensile pari a 7,99 euro e prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 100 Giga per navigare in internet con la tecnologia del 5G inclusa e con 6 Giga per il roaming dai paesi UE.

Come ulteriore alternativa gli utenti che scelgono Iliad hanno anche una promozione dedicata alle telefonate: la Solo Voce. Il costo di questa tariffa è pari a 4,99 euro ogni trenta giorni con la possibilità di effettuare chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia.

Il listino di Iliad si completa con una ricaricabile pensata per chi ha bisogno di tanti Giga internet. La Dati 300 prevede 300 Giga per la connessione internet al costo di 13,99 euro al mese.