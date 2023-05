Grabify, uno strumento molto utile che tramite gli indirizzi IP può ottenere le informazioni di cui hai bisogno. Ma come funziona e cosa sono gli indirizzi IP?

Pensa a questo indirizzi come un ID o un numero univoco assegnato a ogni utente di Internet per aiutarli a differenziarli. Questo numero speciale, a sua volta, aiuta a conoscere alcune cose sul portatore, la cui posizione approssimativa sembra essere una di queste.

Particolare enfasi posta sulla parola “approssimativo“, perché la posizione fornita può essere influenzata da un paio di fattori e potrebbe non essere precisa. Ma la maggior parte delle volte, funziona molto bene.

Ecco come usare Grabify

Grabify è uno strumento gratuito di acquisizione IP/accorciamento URL basato sul web. (L’acquisizione dell’IP, proprio come implica, significa semplicemente ottenere/acquisire gli indirizzi IP delle persone.)

Proprio come potresti esserti chiesto, Grabify non è l’unico strumento che fa questo lavoro, ce ne sono molti.

Ma è diventato uno dei più famosi grazie alla sua semplicità e il suo design. Una rapida ricerca su Google ti mostrerà quanto è popolare e ampiamente utilizzato. Infatti, al momento della stesura di questo articolo, ha oltre 67 milioni di IP registrati nel suo database. Inoltre sono stati presenti in 3 diversi episodi di Catfish di MTV.

In sostanza, Grabify ti permette ti avere molte informazioni sulla persona interessata. Tutto ciò che devi fare è fargli cliccare sul link generato dal sito. Ecco come fare per preparare il tutto:

Trova un link di un articolo o di un sito di tuo interesse che sei sicuro che il tuo amico o la persona interessata sicuro aprirebbe.

Vai su Grabify e incolla il link nella casella che dice “Inserisci l’URL o il codice di monitoraggio“.

Fai clic ora su “Crea URL“. Dovresti vedere un pop-up che ti chiede di accettare i loro termini di utilizzo. Se il tuo URL è stato creato correttamente, ora dovresti essere indirizzato a una nuova pagina con una manciata di informazioni.

In questa nuova pagina, potrai personalizzare il collegamento in base alla tua creatività. Una volta che ci avrà cliccato sopra, dovresti andare nella sezione Risultati, aggiornata con dati reali sul target che ha cliccato il link.

Questo include anche la sua posizione. Assicurati di fare clic su “maggiori informazioni” per visualizzare più dati sull’utente. Se hai attivato anche lo smart logger, dovresti vedere informazioni più dettagliate rispetto a quelle predefinite fornite.