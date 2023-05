L’ultima offerta di ho. Mobile attivabile online presenta dei vantaggi probabilmente mai visti prima.

Infatti, la suddetta, chiamata Ho 100, consente di navigare in mobilità con la rete 4G fino a 30 Mega in download e offre la possibilità di chiamare e inviare SMS illimitati a un prezzo modico.

L’offerta è attivabile tramite un nuovo numero che sta facendo il passaggio da un altro operatore.

Andiamo a scoprire i dettagli di quest’offerta e il suo canone mensile.

Promo Ho 100: i dettagli e il costo dell’offerta

Se hai intenzione di diventare cliente dell’operatore satellite di Vodafone ho. Mobile e provieni da Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile e altri operatori virtuali, hai la possibilità di attivare l’ottima promo Ho 100.

Questa comprende minuti, SMS illimitati, 100 Giga in 4G e 6,99 euro al mese. Sia l’attivazione che la SIM sono gratuite.

Sin dalla prima ricarica di 7 euro, ti verrà scalato il costo del rinnovo di 6,99 euro. In più, tutte le offerte di ho. Mobile ha inclusi gratis questi servizi:

trasferimento di chiamata;

avviso di chiamata;

SMS ho. chiamato;

42121 gratuito per conoscere il credito residuo;

navigazione hotspot;

Maggiori info sui costi

Tutte le tariffe di ho. Mobile sono trasparenti e non presentano costi extra o strani vincoli contrattuali. Puoi inoltre decidere se mantenere il tuo vecchio numero o attivarne uno nuovo.

Una volta terminati i Giga previsti dalla tua offerta, la navigazione si blocca subito per non farti sostenere spese extra. In più, puoi navigare quando vuoi, allo stesso prezzo, facendo ripartire la tua promozione e iniziando un nuovo ciclo mensile.

Se non sei soddisfatto, hai a disposizione 30 giorni per richiedere un rimborso dalla tua Area Personale.