Vodafone ha deciso di modificare, proprio in queste ore, alcune delle offerte Internet Casa proposte sul listino ufficiale.

A quanto pare, il canone mensile delle tariffe proposte non dovrebbe cambiare ma arriverà una nuova spesa: il “costo di attivazione iniziale“. La novità non dovrebbe riguardare gli abbonamenti già attivi ma quelli nuovi.

Il costo di attivazione iniziale verrà addebitato sulla prima fattura insieme al costo rateizzato che riguarda sempre l’attivazione di 5 euro al mese per 24 mesi. Le rate sono incluse nel canone con una permanenza minima di 24 mesi.

Ciò significa che si possono evitare le rate mantenendo l’offerta attiva per i primi due anni, ma il costo iniziale di attivazione andrà pagato ugualmente.

Come visto già qualche tempo fa, parliamo di un trend già in corso da qualche tempo che sta riportando vincoli e costi di attivazione su tantissime offerte Internet Casa.

Vodafone, costo di attivazione iniziale: a quanto ammontano gli aumenti

Vodafone ha introdotto il costo di attivazione iniziale sui piani Internet Casa ed essi variano a seconda dell’offerta o della promozione proposta in un determinato periodo:

per la Internet Unlimited “standard” da 27,90 euro al mese viene richiesto un contributo una tantum di 19,90 euro ;

al mese viene richiesto un contributo ; per la Internet Unlimited scontata a 22,90 euro per i già clienti mobili dell’operatore, il costo di attivazione iniziale dovrebbe essere identico, ma attualmente è gratuito per via di una promozione a tempo limitato. Non è ancora chiaro se tale iniziativa verrà ripetuta spesso nei prossimi mesi;

per i già clienti mobili dell’operatore, il costo di attivazione iniziale dovrebbe essere identico, ma per via di una promozione a tempo limitato. Non è ancora chiaro se tale iniziativa verrà ripetuta spesso nei prossimi mesi; per l’offerta Internet Unlimited V-MAX il costo di attivazione iniziale sarà di 9,90 euro ;

; l’offerta congiunta fisso + mobile Family Plan prevede un costo di attivazione iniziale di 19,90€, ma anche in questo caso è gratuito, grazie ad una promozione valida per alcune settimane;

Per quanto concerne la Casa Wireless, invece, resta invariato il contributo di attivazione di 4 euro al mese per 24 mesi (o 96€ una tantum) per la copertura outdoor oppure 3 euro al mese per 24 mesi (o 72€ una tantum) per quella indoor.