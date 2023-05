La società di Elon Musk, Neuralink, ha dichiarato di aver ottenuto l’approvazione negli Stati Uniti per testare i suoi ultimi chip su soggetti umani. Neuralink ha costruito chip da impiantare nel cranio per un’interfaccia cervello-computer, sostenendo che il loro sviluppo ha il potenziale per aiutare a ripristinare la vista nei ciechi e persino aiutare le persone paralizzate a camminare di nuovo.

Mentre Musk ha affermato in diverse occasioni dal 2019 che la società è pronta a fare esperimenti sugli esseri umani per curare la paralisi e la cecità, la FDA degli Stati Uniti ha tuttavia respinto le proposte per iniziare le sperimentazioni cliniche sull’uomo. Ad esempio, all’inizio del 2022, quando Neuralink ha presentato domanda per i test sull’uomo, la FDA ha respinto la proposta. Affermando che c’erano “dozzine di problemi che l’azienda deve affrontare”. Questi problemi segnalati dalla FDA includevano l’uso di batterie al litio nel dispositivo di Neuralink e la probabilità che i fili dell’impianto interferissero con il cervello.

L’agenzia federale ha anche espresso preoccupazione su probabili danni cerebrali che potrebbero verificarsi. Neuralink è anche stata coinvolta da almeno un’indagine del governo degli Stati Uniti per “cura inadeguata” delle sue scimmie per la ricerca. Reuters ha riferito in precedenza che la società ha ucciso circa 1.500 animali, tra cui oltre 280 pecore, maiali e scimmie dal 2018. Anche il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha iniziato a indagare sulle potenziali violazioni dell’Animal Welfare Act da parte di Neuralink.

Neuralink pronta a testare i chip sugli esseri umani, ricevuta l’approvazione della FDA

In risposta alle denunce di abusi sugli animali, la società ha affermato in un post di essere “assolutamente impegnata a lavorare con gli animali nel modo più umano ed etico possibile”. In un tweet del novembre dello scorso anno, Musk si è detto fiducioso che il dispositivo di Neuralink fosse “pronto per l’uomo”. Aggiungendo che i tempi per l’inizio delle sperimentazioni erano tutto in bilico per la FDA.

Giovedì, la società ha dichiarato di aver finalmente ricevuto l’approvazione dall’agenzia federale per iniziare i test sugli esseri umani. “Siamo entusiasti di condividere che abbiamo ricevuto l’approvazione della FDA per lanciare il nostro primo studio clinico sull’uomo!” ha detto la società. L’approvazione della FDA “rappresenta un primo passo importante che un giorno consentirà alla nostra tecnologia di aiutare molte persone”, spiega Neuralink, aggiungendo che presto annuncerà ulteriori informazioni sul reclutamento delle persone necessarie per le sperimentazioni cliniche.