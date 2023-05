Cassa bluetooth super potente e portatile a soli 50 euro su Amazon in sconto

Oggi su Amazon ci sono delle offerte straordinarie, anche se una in particolare avrebbe rapito i desideri degli utenti. Tutti coloro che amano far festa senza spendere troppo, potrebbero venire oggi in possesso di una cassa Bluetooth.

Cassa Bluetooth disponibile a 59 € su Amazon: ecco le sue principali caratteristiche che vi lasceranno di stucco

Il dispositivo in questione, prodotto da Tronsmart, eroga 40 W di potenza ed è fornito di luci LED. Inoltre il grande punto di forza sta proprio nell’autonomia visto che la cassa riesce a riprodurre musica per 24 ore di fila. È dotata di standard IPX6 per l’impermeabilità e inoltre può fungere anche da powerbank.

Per quanto riguarda le luci LED, ci sono tre modalità diverse, ovvero respirazione, beat drive e ritmo musicale. Lo standard Bluetooth 5.3 è una vera garanzia vista anche la ricezione a lungo raggio e la latenza ridotta praticamente a zero. Il design coadiuvato da una pratica tracolla per il trasporto risulta ottimale. La pratica maniglia incorporata vi consente di portarla comodamente anche a mano.

Per acquistare subito questa cassa, dovrete solo aggiungerla al carrello, beneficiando dello sconto di oggi. Questo consiste nel 15% di riduzione del prezzo, il quale passa da 69,99 € a 59,49 €.