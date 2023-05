Bosch Professional, kit di punte per trapano e avvitatore a prezzo da RECORD su Amazon

Bosch Professional, una linea di prodotti che sin da subito è sinonimo di qualità assoluta, propone nel periodo corrente tantissimi sconti speciali su Amazon, con prezzi che non dovete assolutamente perdere di vista, nell’ottica di poter godere sempre il miglior rapporto qualità/prezzo possibile.

Andate subito ad iscrivervi ai canali Telegram con le migliori offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis esclusivi, vi aspettano solamente su Codiciscontotech, Malatirisparmio e Tecnofferte, i canali più grandi e ricchi di soluzioni che vi faranno davvero risparmiare al massimo.

Bosch Professional, un prodotto di alto livello

La serie Bosch Professional non può assolutamente mancare tra gli utensili dell’amante del fai-da-te, per questo motivo apprezziamo fortemente la presenza di un kit di punte per trapano/avvitatore davvero completo. Il suo prezzo è decisamente ridotto, se considerate che su Amazon assistiamo ad una riduzione del 21%, con valore finale di 23,50 euro, contro i 29 euro di listino.

Compralo su Amazon

In vendita con una comodissima valigetta in plastica per il trasporto, all’interno del kit oggetto dell’articolo è possibile trovare ben 103 pezzi differenti, con punte per trapano (suddivise in base all’ambito di utilizzo, come legno, pietra e metallo), passando anche per comode punte per avvitatore, garantendo così una versatilità più unica che rara. La variante è completa in ogni sua part, rendendo felici praticamente tutte le tipologie di consumatori, le dimensioni sono complessivamente ridotte, poiché raggiunge 30 x 21 x 6 centimetri.

La spedizione è gestita da Amazon, la consegna, data la grande richiesta, non è immediata, è necessario attendere qualche giorno, ma indubbiamente l’alta qualità del prodotto vale l’attesa.