Android, una sfilza di app e giochi del Play Store a pagamento oggi gratis

La grande attività che sta portando avanti la piattaforma Android ultimamente ha lasciato gli utenti di stucco. Non solo i grandi aggiornamenti che hanno riguardato proprio il sistema operativo e le sue ultime versioni, ma anche tutto ciò che va ad adornare al meglio il contorno. Gran parte del mondo dedicato al robottino verde è composta dal market, quel Play Store di Google che non nutre alcun tipo di timore rispetto alla concorrenza. A dimostrarlo sono state le grandi aggiunte che negli anni hanno reso il negozio di applicazioni e giochi il migliore di tutti. L’opportunità presentata oggi a tutti coloro che hanno un dispositivo Android di quelle più ghiotte. Il robottino verde beneficerà di diversi titoli a pagamento da scaricare totalmente gratis in via del tutto eccezionale.

Ci sono anche le migliori offerte da parte del mondo Amazon, le quali arrivano quotidianamente all’interno dei nostri canali Telegram dedicati. Ce ne sono tre diversi tra loro, all’interno dei quali tutti i giorni gli utenti potranno trovare anche dei codici sconto gratis. Potete partire sicuramente da questo canale per ottenere subito le offerte Amazon più vantaggiose. Esistono poi anche altre due realtà degne di nota: Tecnofferte e Malatirisparmio.

Android offre praticamente gratis questi titoli a pagamento del Play Store, ecco la lista con i link diretti

Sarà un gioco da ragazzi procedere con il download sul vostro smartphone Android. Dovrete solo cliccare sui titoli: