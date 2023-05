L’Intelligenza Artificiale generativa negli ultimi mesi ha letteralmente conquistato le luci della ribalta arrivando sostanzialmente ad ogni livello e ottenendo risultati che nessuno si aspettava, basti pensare che è stata addirittura capace di vincere un contest fotografico per professionisti facendosi scambiare per uno scatto originale.

Ovviamente tutte le grandi realtà non sono rimaste insensibili a questa evoluzione e come dice il detto, se non puoi batterli unisciti a loro, ed è proprio quello che ha pensato di fare Adobe, la quale ha sicuramente valutato l’importanza di integrare nei propri sistemi di editing l’IA e così ha fatto, ha infatti lavorato a questa possibilità fino al suo annuncio.

Stiamo parlando di “Generative fill”, una funzionalità che è stata integrata in Photoshop e che accoglierà gli strumenti IA della famiglia FireFly, consentendo all’utente di utilizzarli sul proprio PC.

Riempire i vuoti

Lo strumento dunque come potete vedere dalle immagini andrà letteralmente a riempire i vuoti delle immagini attraverso l’IA generativa, la quale stando alle dichiarazioni di Adobe, non andrà minimamente a farvi correre il pericolo di incappare in immagini d’autore e dunque protette da diritti, essa infatti è stata addestrata con milioni di modelli presi da Adobe Stock Photos e generare pixel dal nulla adatti a riempire le vostre foto senza essere invadente bensì integrandosi alla perfezione.

La società ha fatto sapere che il nuovo strumento sarà rilasciato nella seconda metà del 2023, esso è però già disponibile in anteprima nell’app desktop beta di Photoshop, se dunque ne siete in possesso che aspettate a provarlo ?