Very Mobile sta offrendo ai suoi clienti esistenti un’opportunità unica di cambiare la loro offerta attuale con una promozione esclusiva. Questa offerta include minuti illimitati, SMS illimitati e 250 GB di dati al mese a soli 8,99 euro. La promo è stata comunicata ai clienti tramite SMS, informandoli della possibilità di attivare l’offerta “Very 8,99 250GB“.

Very Mobile: la nuova proposta dell’operatore virtuale

L’offerta include minuti illimitati, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 250 GB di traffico internet al mese con velocità massima in 4G fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Per attivare questa offerta, i clienti devono aprire l’app Very Mobile, andare alla sezione “Offerta” e cliccare su “Gestisci offerta“.

Una volta superati i GB inclusi nell’offerta, la navigazione si blocca fino al successivo rinnovo. Per quanto riguarda il roaming nei Paesi dell’Unione Europea, i minuti e gli SMS sono validi senza alcun costo aggiuntivo, mentre per la navigazione su internet è previsto un limite di 8,2 GB mensili. Se l’utente supera questa soglia, pagherà 0,219 centesimi di euro per ogni MB consumato.

Questa offerta esclusiva di Very Mobile rappresenta un’opportunità significativa per i clienti esistenti di ottenere un pacchetto di servizi completo a un prezzo molto competitivo. Con minuti, SMS e dati generosi, la promo potrebbe essere l‘ideale per coloro che cercano un’opzione di telefonia mobile completa e conveniente.