Unieuro è ASSURDA, batte MediaWorld con un REGALO inedito

Unieuro sembra essere letteralmente impazzita, proprio in questi giorni ha messo a disposizione di tutti gli utenti una campagna promozionale più unica che rara, la perfetta commistione di sconti e di prezzi bassi, su cui è possibile fare affidamento, nell’ottica di avere sempre un risparmio, senza dover rinunciare alla qualità generale.

Tutti i prodotti più interessanti possono essere acquistati anche sul sito ufficiale, in questo modo l’accesso è garantito dal divano di casa, senza costi aggiuntivi, e sopratutto con consegna gratuita presso il domicilio stesso. Non dimenticatevi, ad ogni modo, che i singoli prodotti sono corredati con garanzia di 24 mesi ed anche completamente no brand.

Ricevete oggi le offerte Amazon sul vostro smartphone, con i nuovi codici sconto gratis, iscrivendovi in esclusiva assoluta su questo canale telegram.

Unieuro, grandissimi sconti vi attendono oggi

Gli sconti da Unieuro lasciano davvero il segno, la campagna promozionale rappresenta la perfetta soluzione per riuscire a mettere le mani sui top di gamma, riuscendo altresì a spendere molto poco. Uno dei migliori dispositivi in circolazione, quale è il Samsung Galaxy S23 5G, può oggi essere acquistato a soli 779 euro, un prezzo veramente concorrenziale. Volendo invece puntare su un foldable, la scelta potrebbe ricadere indubbiamente sul Galaxy Z Flip4, il cui prezzo è di soli 679 euro, per finire anche con il Galaxy S22, il modello della scorsa generazione risulta essere in vendita a 499 euro.

Gli utenti che sono alla ricerca del miglior rapporto qualità/prezzo, potranno decidere di approfittare anche di uno tra Galaxy A14, Honor X8a, Oppo A94s, Oppo A96s, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Lite, TCL 40Se, Realme C33, Redmi 9C o anche Realme 10, tutti proposti comunque a meno di 500 euro.