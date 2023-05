Netflix, ora è ufficiale l'addio alla condivisone dell'account con gli amici

Purtroppo la doccia fredda è arrivata, come in molti ormai si aspettavano da tempo. Netflix ha deciso di interrompere la condivisione dei piani di abbonamento tra persone non residenti sotto lo stesso tetto. Esatto, proprio così: se non si tratta dei propri familiari, il piano di abbonamento messo in vendita dalla piattaforma streaming non può essere condiviso. In realtà tutto ciò potrebbe anche essere fatto, ma con un pagamento extra per ogni profilo attaccato a quel tipo di piano.

Sembra quindi che per tenere attiva la condivisione con gli amici, bisognerà pagare 4,99 € al mese per ognuno di loro. La situazione quindi è in assestamento, con le persone che ancora non hanno capito bene come muoversi in questo ginepraio di novità. Netflix aveva annunciato che tutto ciò sarebbe successo ed effettivamente eccoci qui: la situazione è radicalmente cambiata.

Netflix: le informazioni sono chiare, le e-mail inviate agli abbonati spiegano tutto

Queste in basso sono tutte le indicazioni fornite tramite e-mail a tutti gli utenti regolarmente abbonati:

“Per controllare come viene utilizzato il tuo account Netflix:

• Verifica quali dispositivi hanno effettuato l’accesso. Esci dall’account sui dispositivi che non dovrebbero avere accesso e valuta se modificare la password.

Se vuoi condividere Netflix con chi non fa parte del tuo nucleo domestico, puoi utilizzare queste funzionalità:

• Trasferisci un profilo. Chiunque utilizzi il tuo account può trasferire il proprio profilo su un nuovo abbonamento a pagamento.

• Acquista un utente extra. Puoi condividere il tuo account Netflix con chi non vive con te al costo aggiuntivo di 4,99 €/mese.”