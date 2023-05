MediaWorld, sconti PAUROSI con i PREZZI che distruggono Unieuro

I prezzi oggi lanciati da MediaWorld sono tra i più bassi che abbiamo mai visto in Italia, il risparmio posto tra le mani dei consumatori è indubbiamente di livello elevato, così da essere sicuri di poter sempre risparmiare al massimo, anche nel momento in cui si volesse acquistare un top di gamma assoluto.

Come tutti i precedenti volantino MediaWorld, anche il corrente è da ritenersi disponibile nei negozi fisici in italia, senza vincoli o variazioni direttamente proporzionali alla regione di appartenenza, ricordando altresì che gli acquisti effettuati tramite il sito ufficiale prevedono la consegna a domicilio, che però potrebbe essere a pagamento (controllate di volta in volta).

MediaWorld, queste offerte vi faranno sognare

I prezzi del volantino MediaWorld fanno letteralmente sognare i consumatori, arrivano tanti sconti, disponibili fino al 28 maggio, con i quali essere davvero sicuri di poter godere del migliore rapporto qualità/prezzo immaginabile. Lo smartphone che ci sentiamo di consigliare è sicuramente il Samsung Galaxy S22, un must have per questo 2023, poiché risulta essere acquistabile a soli 649 euro.

Volendo invece investire molto più denaro, le possibilità di scelta sono davvero tantissime, si arrivano ad acquistare Galaxy S23, in vendita a 849 euro, ma anche il flip-phone più amato, il Galaxy Z Flip4, in vendita a 749 euro, per finire con il Galaxy S23 Ultra, molto costoso in quanto disponibile a 1499 euro. Non mancano chiaramente anche i modelli di casa Apple, ma per godere di una visione dettagliata degli sconti, vi rimandiamo subito alle pagine sottostanti.