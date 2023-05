Il 2023 ha visto l’uscita di nuove esclusive molto importanti sia per PS5 che per Xbox Series X/S, ma ciò che accadrà il prossimo anno sembra ancora piuttosto poco chiaro, dopo la travolgente vetrina di PlayStation presentata pochi giorni fa.

La cosa più sorprendente dello show PlayStation è stata che essenzialmente non ha fornito quasi alcun indizio sulle esclusive in arrivo nel 2024. Spider-Man 2, sostengono, uscirà quest’anno e non subirà ritardi. E’ stato visto per la prima volta Phantom Blade 0, ma senza alcuna indicazione di quando sarebbe uscito.

Marathon è stato mostrato dall’ormai di proprietà di Sony Bungie, ma è una multipiattaforma e probabilmente non farà altro che test alfa nel 2024, se quello, dato che il gioco finale sembra molto lontano.

Tutte le novità in arrivo per XBOX

Per quanto riguarda Xbox, il loro gioco più importante uscirà quest’anno, Starfield, che è probabilmente molto più grande anche di Fable, Perfect Dark e Avowed, dato che si tratta di un gioco di ruolo principale di Bethesda.

Si vocifera che dopo il rilascio di Redfall, potrebbe essere ritardato ulteriormente, ma alcune voci pensano che manterranno questa rotta.

Forse è meglio non vociferare troppo sul 2024 di Xbox fino alla presentazione della vetrina stessa, ma è davvero difficile immaginare che abbiamo aspettato così tanto solo per avere Fable, Perfect Dark e Avowed. Lo stesso vale per il progetto Kojima di Xbox.

L’ipotesi migliore è quella che un gioco piuttosto importante uscirà nel 2024. e molti pensano che sarà probabilmente Hellblade 2. Anche se molti dubitano che sarà presentato nei prossimi mesi. Anche Forza Motorsport 8 era inizialmente previsto per il 2023.