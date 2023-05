Spesso parliamo sul nostro sito delle migliori app Android che possiamo scaricare sul nostro smartphone. Tuttavia, è anche il caso di parlare di tutte quelle app che, invece, sono dannose per il nostro dispositivo.

Sarà possibile vedere nomi familiari in questa lista, essendo che parliamo di app installate in tutto il mondo che, per un motivo o per un altro, andrebbero immediatamente disinstallate. Ma quali sono questi motivi?

Tra questi troviamo il fatto che, quando un’app diventa popolare, spesso viene tempestata di pubblicità e banner invasivi sul telefono. Un altro motivo è che pesa sul telefono, rallentando prestazioni e batteria, o addirittura promette miglioramenti fantasma.

Scopriamo di seguito da quali app sarebbe meglio stare alla larga.

App pericolose su Android, scopri subito le app da evitare



Le app Torcia

La torcia è una funzionalità che hanno tutti gli smartphone Android; dunque, non è affatto necessario installare un’app in più, intaserebbe solo la memoria.

ES File Explorer

Una delle app più utilizzate dagli utenti ma che ha fatto un fiasco incredibile. ES File Explorer rubava i dati dei suoi utenti, tant’è che è stata rimossa dal Play Store ed è quindi il caso che la rimuoviate subito dai vostri cellulari. Stessa cosa per la versione free, fin troppo piena di pubblicità invasive.



UC Browser

Una app browser alternativa a Chrome o Firefox che promette di essere più veloce. Tuttavia, questa monitora tutto ciò che fa l’utente inviando i dati ad aziende cinsi, senza crittografia, con tanto di dati IMEI, ID Android e MAC Address.



Dolphin Browser

Altro browser che promette velocità e sicurezza. Tuttavia, anche in questo caso troviamo un monitoraggio illecito e non solo, salva la cronologia della modalità in incognito in un file presente sulla memoria del telefono. Decisamente deleterio per la privacy, evitatene assolutamente l’utilizzo.



App Cleaner Master

Nuove app “cleaner” ne escono ogni anno, le promesse ovviamente sono quelle di smartphone velocissimi in poco tempo. Niente di più falso: truffe e telefoni addirittura più lenti con pubblicità invasive ovunque.



Qualsiasi antivirus per Android

Dando uno sguardo alle app più gettonate su Android, troviamo sicuramente AVG o 360 Security. Non sono app dannose o fasulle ma sono del tutto inutili se lo smartphone viene utilizzato senza root in maniere normale. Dunque, senza scaricare app pirata o di terze parti.