Kena Mobile è INCREDIBILE, 130GB per 6 euro al mese distruggono Vodafone

Nessuno lo avrebbe mai detto ma uno dei gestori virtuali più famosi del momento è diventato Kena Mobile. Le sue promozioni mobili che pian piano si stanno dando il cambio durante questi mesi del 2023, stanno riscuotendo un discreto successo. Gli utenti non fanno altro che idolatrare questo gestore, il quale riesce a mettere ogni giorno a segno i suoi colpi a suon di nuove offerte.

Kena Mobile è probabilmente il miglior provider del momento: ecco la Star con 130GB al mese per sempre

Kena Mobile è ora come ora una solida realtà nel mondo della telefonia, soprattutto quando si tratta di risparmiare ogni mese. La migliore offerta che questo gestore potesse lanciare in un momento così concitato e pieno di offerte concorrenti, era proprio la Star. Si tratta di un’opportunità senza precedenti, visto che il rapporto tra prezzo e contenuti attivi al suo interno risulta estremamente conveniente. Parliamo infatti di un’offerta mobile che dallo scorso 4 maggio non prevede più il costo di attivazione, il quale all’epoca comportava 4,99 € da pagare. Oggi chi entrerà in Kena Mobile potrà fare senza sostenere questa pesa.

Venendo alla Star, quest’ultima ha un prezzo di 6,99 € al mese per sempre, senza rimodulazioni che possano un giorno ridefinire il tutto. Al suo interno gli utenti potranno trovare minuti illimitati verso tutti i provider, insieme a 1000 SMS disponibili. Il colpo grosso è presto fatto visto che ci sono anche 130 giga in 4G per navigare in internet. Non è però finita qui, visto che scegliendo l’opzione di ricarica automatica gli utenti potranno avere anche 50 giga in più in regalo.