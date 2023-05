Uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente connesso al mondo del web deve prestare attenzione è costituito senza alcun dubbio dal phishing, la nota quanto diffusissima pratica di truffa infatti colpisce tutti gli utenti senza tregua nel tentativo di sottrarre loro dati sensibili come i codici di accesso bancari per poi penetrare nei loro conti correnti.

Per chi non lo sapesse il phishing agisce seguendo un modus operandi decisamente predefinito e standard, esso esordisce attraverso una comunicazione via mail o SMS che si mostra come un avviso da parte di un ente autorevole il cui nome viene sfruttato indebitamente, all’interno del corpo testo spesso c’è una serie di elementi che spinge poi la vittima e compire azioni predefinite come accedere presso link compromessi oppure scaricare allegati malevoli per il PC.

Sfruttato il nome di Intesa Sanpaolo

Come potete ben vedere la mail di phishing che vi segnaliamo ribadisce perfettamente tutti questi concetti, quest’ultima spacciandosi a nome di Banca Intesa Sanpaolo, avvisa la vittima della necessità di aggiornare i propri dati per attivare il nuovo sistema di sicurezza, invitandola a farlo attraverso un collegamento ad un link esterno, il quale come facilmente intuibile rimanda ad una falsa area clienti all’interno della quale non appena digitate le vostre credenziali verrebbero immediatamente copiate e inviate al creatore della truffa consentendogli di penetrare nel vostro conto e di derubarvi con estrema facilità.

Onde evitare qualsiasi tipologia di problema il migliore consiglio da seguire è anche il più semplice, cestinate la mail non appena riconosciuta.