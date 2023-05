Iliad, per soli 10 euro al mese hai diritto a 200 GB e molto di più

Iliad celebra il suo quinto anniversario sul mercato italiano con l’annuncio di una nuova offerta chiamata Flash 200. Questa offerta, descritta come “la più generosa di sempre”, offre ai clienti 200 GB di traffico al mese su rete 4G/4G+ e 5G, oltre a 10 GB dedicati al roaming in Europa, chiamate nazionali ed SMS illimitati, tutto a un costo di 9,99€ al mese.

Iliad: non potete assolutamente perdere questa preziosa promo

La particolarità di questa offerta è che, una volta superata la soglia dei 200 GB, gli utenti possono continuare a navigare al costo di 0,9€ ogni 100 MB di traffico, previo consenso dell’utente. Inoltre, l’offerta include minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali.

Flash 200 può essere sottoscritta da tutti coloro che desiderano passare a Iliad da un altro operatore, direttamente sul sito ufficiale o nei punti vendita sul territorio italiano. Anche i clienti attuali di Iliad possono effettuare un upgrade della loro offerta attuale a Flash 200.

Questa offerta è disponibile per un periodo limitato, dal 23 maggio al 15 giugno 2023. Dopo questa data, l’offerta non sarà più disponibile. Questa è una grande opportunità per coloro che cercano un’offerta di dati generosa a un prezzo accessibile.

Inoltre, è possibile passare a Flash 200 da una serie di piani esistenti, tra cui Voce, iliad a 5,99€, Giga 40, Giga 50, Flash 70, Giga 70, Giga 80, Flash 100, Giga 100, Flash 100 5G, Flash 100 a 7,99€, Flash 120 a 7,99€, Giga 120, Flash 120, Flash 130, Flash 150, Flash 160, e Giga 150. Il rapporto gigabyte/prezzo è tutto a vantaggio della Flash 200, rendendola un’offerta molto competitiva. Rimanendo in tema “Iliad”, siete già venuti a conoscenza di cosa succederà alla famosa compagnia?