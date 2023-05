Il miliardario Bryan Johnson per sempre giovane grazie al sangue di padre e figlio

L’eterna giovinezza è sempre stata il desiderio di tutte le persone, ma a quanto pare qualcuno gli starebbe dando credito. Questo vero e proprio mito sarebbe l’obiettivo da raggiungere per un famoso miliardario statunitense, il quale è conosciuto da tutti con il nome di Bryan Johnson.

L’imprenditore di 45 anni si è dedicato durante gli ultimi anni a quello che sarebbe il modo per restare sempre giovane. Dopo aver acquisito una società per 26 milioni di dollari rivendendola poi a PayPal per una cifra superiore agli 800 milioni, avrebbe dato il via a questa sorta di sfida personale. Da quel momento è cambiato lo stile di vita, basandosi su una dieta particolare ma non solo. Bryan Johnson ha infatti iniziato a svegliarsi alle 5 di mattina e a seguire tutti i consigli uno staff di medici che lo monitorano giorno per giorno.

Non finisce qui: Bryan Johnson ha pensato di iniettarsi il sangue di suo padre e di suo figlio

I progressi fatti dall’uomo lo hanno spinto ad andare ancora più in là, con la notizia che oggi a tratti fa rabbrividire chi la legge. Johnson ha deciso infatti di farsi iniettare 1 litro del sangue prelevato dal figlio diciassettenne.

Caring for others begins with care of self pic.twitter.com/K7rQO3SVTO — Bryan Johnson (@bryan_johnson) May 22, 2023

Questa tecnica, secondo il suo parere, gli consentirebbe di avere un aspetto giovanile per sempre. La ricerca è poi proseguita con lo studio dello scambio generazionale avvenuto nella sua famiglia: anche il padre è stato tirato in ballo. L’uomo, ormai oltre i settant’anni, ha donato come il nipote il suo sangue al figlio. In questo momento non ci sono di certo delle prove scientifiche che tutto questo possa generare dei benefici in termini di giovinezza. In realtà qualcuno parlerebbe addirittura di effetti collaterali molto gravi.