Esselunga è IMPAZZITA, la tecnologia è a prezzi IRRISORI

Esselunga non vuole mollare la presa sul mercato della tecnologia, per questo motivo ha deciso di rinnovare la sfida alle altre realtà del territorio, con il lancio di nuovi sconti speciali e di prezzi fortemente più bassi del normale. Il risparmio ha raggiunto i massimi livelli, in questo modo si ha la certezza di poter spendere poco, e godere ugualmente di ottima qualità.

Le occasioni disponibili da Esselunga si sprecano, sebbene comunque la nostra attenzione sia effettivamente attratta da un singolo prodotto in promozione, un terminale che può essere tranquillamente acquistato nei negozi fisici, prestando particolare attenzione alle scorte effettivamente disponibili (che sono limitate).

Esselunga, il volantino è davvero una meraviglia

Le offerte di casa Esselunga sono davvero incredibili, in questo periodo, e fino al 7 giugno, gli utenti possono davvero pensare di mettere le mani su uno smartphone di fasica medio-bassa, ma comunque di ottima qualità. Stiamo parlando di Xiaomi Redmi Note 11, un dispositivo che tutti vorrebbero acquistare, ma che solo da Esselunga risulta essere disponibile con una spesa finale di soli 169 euro.

Il risparmio è ottimo, se considerate che comunque parliamo di un prodotto dotato di una quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 megapixel, con supporto alla ricarica rapida a 33W e batteria da 5000mAh, senza comunque dimenticarsi del sistema operativo Android 11, con personalizzazione grafica MIUI, display da 6,43 pollici di diagonale (un AMOLED di ottima qualità), per finire con chip NFC e 4GB di RAM, ma anche 128GB di memoria interna.