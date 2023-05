CoopVoce, da 30 a 150GB a partire da 5 euro al mese per SEMPRE

Serviva fare molto di più per riuscire ad accaparrarsi una grossa fetta di utenti nel mondo della telefonia mobile attuale. A quanto pare tali linee guida sono state seguite per filo e per segno da un gestore virtuale in particolare, il quale oggi detiene la leadership. Il titolo lo suggerisce: si tratta di CoopVoce, provider che con le sue EVO ha dato dimostrazione di forza e abilità nel districarsi tra le varie promo rivali.

Oggi le offerte che sul sito ufficiale riescono ad essere meritevoli di attenzione e fiducia, sono due. Sia la EVO 30 che la EVO 150 hanno tutto ciò che serve per non avere preoccupazioni per quanto concerne la propria offerta telefonica. Qualità, quantità e convenienza sono prerogative che di certo un gestore come CoopVoce può regalare al suo pubblico.

CoopVoce ha le EVO 30 e 150 pronte a dare battaglia: ecco quanto costano e cosa offrono tutti i mesi

Avete già dato un’occhiata al sito ufficiale di CoopVoce? Se la vostra risposta è “sì”, sarete rimasti di certo colpiti piacevolmente dalle due offerte citate poche righe più in alto. La EVO 30 e la EVO 150 hanno in comune due aspetti fondamentali, ovvero minuti ed SMS.

Sia la prima che la seconda infatti hanno a disposizione minuti illimitati e 1000 messaggi verso tutti i numeri. A cambiare sono i rispettivi prezzi ma soprattutto il quantitativo di giga riservati alla connessione ad internet.

La prima, quella che costa 5,90 € al mese, consente di avere 30 giga ogni mese. La seconda invece, che costa mensilmente 8,90 €, offre 150 giga.