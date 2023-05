Accessorio per AUTO da acquistare subito su Amazon, è una GENIALATA imperdibile

Tutti gli amanti degli accessori per auto non devono assolutamente mancare l’acquisto del trasmettitore FM/bluetooth 5.1 di cui vi parliamo oggi, un dispositivo più unico che raro che riesce a convogliare ottime prestazioni, ed un prezzo inferiore ai 20 euro, grazie alla promozione disponibile su Amazon.

Accessorio per auto imperdibile, costa davvero poco su Amazon

Il prodotto imperdibile che tanti di voi dovrebbero avere è un trasmettitore FM per auto, con microfono staccabile, un dispositivo da alimentare tramite la presa accendisigari, che da fa della versatilità il proprio punto di forza. Il prezzo è molto basso, in confronto alla qualità generale, infatti oggi può essere acquistato su Amazon a soli 17,99 euro, contro i 24,99 euro di listino.

Realizzato prevalentemente in plastica, presenta sulla parte superiore una porta USB-A ed una USB-C, per garantire prima di tutto la ricarica di dispositivi esterni, da collegare fisicamente allo stesso. Essendo un trasmettitore FM, presenta anche una piccola rotellina per variare le frequenze radio a cui connettersi (con tanto di display sul quale visualizzare la frequenza specifica), mentre nella parte alta si trova un microfono wireless staccabile. In questo modo l’utente può collegare, via bluetooth, il proprio smartphone all’accessorio, per poter gestire le chiamate con il vivavoce e parlare direttamente con il microfono wireless (sul quale troviamo anche tre pulsanti fisici, per la gestione del volume, risposta/termine chiamata).