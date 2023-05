L’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il pianeta è senza alcun dubbio WhatsApp, l’app Meta infatti vanta una platea di accounts che supera i due miliardi e non sembra intenzionata a fermarsi, anzi, le continue novità e aggiornamenti non fanno altro che attrarre nuovi utenti che preferiscono la soluzione verde a tutte le altre.

Tutto ciò è merito degli aggiornamenti che continuano a mantenere l’app sempre accattivante nel tempo, con questi ultimi che vengono distribuiti nel tempo a cadenza regolare andando ad aggiungere piccole ma importanti novità che fanno la differenza.

Recentemente infatti abbiamo visto l’introduzione del regolatore di velocità degli audio, oppure la possibilità di condividere file di dimensioni importanti, ebbene ora è in arrivo la possibilità di usufruire di un nick personalizzato nell’app, vediamo di cosa si tratta.

Nick personalizzato

Molto presto potremo vedere l’utilizzo dei nomi utente, a scoprire il tutto è stato come al solito WABetaInfo, che ha trovato il primo indizio all’interno di una recente beta rilasciata su Android. Protagonista è la versione 2.23.11.15, dalla quale è stato estrapolato lo screen che vi abbiamo appena proposto.

A quanto pare l’idea nasce dalla necessità o forse dal desiderio di molti utenti di condividere una chat con altri utenti senza necessariamente condividere il proprio numero di telefono, che si tratti dunque dell’abbandono al numero come mezzo primario di registrazione ? Ancora non lo sappiamo, infatti in beta la funzione è attualmente inattiva e di conseguenza non può ancora essere utilizzata, ma la sua introduzione potrebbe essere davvero imminente, non resta che attendere.