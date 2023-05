Per la linea fissa cosa consigliamo? Sicuramente Internet casa di Vodafone: connessione alla massima velocità con la migliore tecnologia e modem Wi-Fi ottimizzato per un segnale perfetto a tutti i dispositivi collegati. In più, se fai l’attivazione online, potrai avere le chiamate illimitate incluse. Scopri di seguito la tariffa giusta per te.

Offerte Casa e Mobile di Vodafone: scopri se fanno al tuo caso!

Se attivi online la Promo Internet Unlimited, potrai avere una connessione senza limiti con la migliore tecnologia presente oggi, Wi-Fi Optimizer con modem e chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali. Il costo complessivo d’attivazione è di 5 euro al mese per 24 mesi ed è incluso. Il canone è di 27,90 euro al mese.

Se sei già un cliente mobile, con Vodafone hai la possibilità di attivare la promo Internet Unlimited Già Clienti: questa comprende una connessione senza limiti con la migliore tecnologia, il modem con Wi-Fi Optimizer per un segnale sempre ottimale a tutti i device. I ncluso costo di attivazione di 5 euro per 24 mesi. Canone mensile di 22,90 euro.

Infine, con l’offerta V-Max, potrai disporre della massima potenza e stabilità di navigazione, del modem con Wi-Fi Optimizer e, solo se completi l’attivazione online, delle chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali.

Nell’offerta è presente anche il ripetitore Super Wi-Fi 6 Extender che compie in automatico l’analisi della qualità della tua connessione ed estende la copertura Wi-Fi in ogni angolo di casa.

Puoi proteggere te e la tua famiglia da virus e siti dannosi con la funzione Rete Sicura Family, con tanto di funzione Parental Control per una navigazione più sicura anche per i bambini. Attivazione a 5 euro mensili per 24 mensilità incluse mentre con contributo una tantum di 9,99 euro. 32,90 euro di canone al mese.