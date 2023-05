La truffa del “SIM Swap” è un fenomeno in costante crescita che vede i criminali impossessarsi del numero di cellulare delle vittime per accedere a servizi e informazioni collegati alla SIM. Questa truffa informatica può avere conseguenze devastanti, soprattutto se i criminali riescono ad accedere ai servizi bancari online delle vittime.

Truffa SIM Swap: cosa fare per salvarsi?

La necessità di sostituire la propria SIM card può nascere da esigenze legittime, come malfunzionamento, furto o semplice necessità di scegliere l’operatore telefonico più conveniente. Tuttavia, questo espone l’utente al rischio che qualche malintenzionato, attraverso un documento falso o la compiacenza di chi lavora presso uno store, provi a clonare il numero di cellulare con tutte le conseguenze che ne derivano.

Per rispondere a questa crescente minaccia, l’AgCom ha recentemente pubblicato un documento che definisce le modalità e le tempistiche delle nuove procedure che gli operatori telefonici dovranno seguire nei casi di richiesta di cambio SIM e portabilità del numero mobile. Queste nuove misure, che gli operatori avranno tempo fino al 15 novembre per adeguarsi, mirano a rafforzare i controlli nei processi di sostituzione delle SIM e nelle richieste di portabilità. Tra le nuove misure introdotte spicca la validazione della richiesta. Prima di procedere con le operazioni necessarie per evadere la richiesta di sostituzione o portabilità della SIM, l’operatore dovrà acquisire la conferma dell’utente. Questo darà all’utente la possibilità di confermare o meno la prosecuzione dell’iter di sostituzione o portabilità della SIM.

Passaggio del numero

Inoltre è stata introdotta una serie di obblighi informativi a carico degli utenti nei casi di portabilità della SIM. L’operatore dovrà informare l’utente tramite SMS o chiamata non appena viene registrata la richiesta di portabilità, viene ricevuta la risposta alla richiesta di portabilità, avviene il passaggio del numero e il credito residuo viene messo a disposizione dell’utente sulla nuova SIM.

Queste misure rappresentano un passo importante nella lotta contro la truffa del “SIM Swap”. Tuttavia, è fondamentale che gli utenti siano consapevoli dei rischi e prendano le misure necessarie per proteggere i propri dati e i propri risparmi. Ricordiamo che la sicurezza dei dati personali è un tema di primaria importanza e richiede l’attenzione e la collaborazione di tutti gli attori coinvolti.