TIM è l'ANTI-Iliad con la Power Supreme Easy da 150GB, prezzo FOLLE

Sono migliorati in maniera netta tutti i contenuti visti negli ultimi mesi all’interno delle offerte dei principali gestori. TIM è uno di questi e con le sue nuove promozioni sta dedicando al pubblico tante opportunità.

All’interno della sua migliore offerta ecco tutto dimostrato, ma bisogna ricordare che è riservata solo ad alcuni utenti ben precisi. Coloro che potranno sottoscrivere questa nuova soluzione infatti dovranno essere contattati espressamente da TIM. Si tratta quindi di un modo per recuperare gran parte del pubblico, soprattutto quella frangia che in passato non ha creduto nel gestore. A tal proposito ecco che nasce la nuovissima TIM Power Supreme Easy, soluzione mobile che offre il primo mese gratuito insieme anche all’attivazione.

TIM ha l’asso nella manica: la nuova Power Supreme Easy è la migliore ed offre 150 GB ogni mese per navigare sul web

All’interno della promo mobile, gli utenti potranno avere l’opportunità di trovare i minuti illimitati verso tutti i gestori mobili e fissi, messaggi illimitati verso tutti e 150 giga utili per la navigazione sul web utilizzando la rete 4G. Il prezzo è una vera bomba: solo 7,99 € al mese. L’offerta in questione necessita di un costo iniziale per la scheda di 25 €, ma 20 € potranno essere utilizzati in traffico da spendere. Per quanto riguarda gli utenti, anche coloro che provengono da Iliad potranno sottoscriverla.

Potrebbe essere vista da molti come una dichiarazione di guerra, visto che gli altri gestori hanno proposto offerte simili. Dalla parte di TIMperò questa volta c’è di sicuro il grande nome e soprattutto la qualità indiscussa.