Samsung Soundbar da 340W su Amazon in SCONTO del 13% OGGI

Se stavate cercando una soundbar di altissimo livello, in vostro soccorso non poteva che arrivare il colosso Samsung. Il prezzo di vendita oggi su Amazon potrebbe essere quello che stavate cercando da tempo.

Una Soundbar di livello è disponibile su Amazon, è la nuova HW-Q60B/ZF di Samsung

Quando si cerca una soundbar, non può di certo passa inosservata la grande qualità di alcuni colossi. In questa situazione scende in campo Samsung e lo fa su Amazon con la sua migliore soundbar entry level. Ovviamente tale definizione non deve ingannare: si tratta di un dispositivo Bluetooth con subwoofer 3.1 canali con potenza pari a 340W di picco. Il suono gode dell’effetto cinema surround ed è ottimizzato ed immersivo. Sarà possibile vivere un’esperienza unica grazie al sistema 3D dotato di rilevamento di oggetti con suono Dolby Atmos wireless e DTS:X virtuale per una musica e un audio da paura.

Il prezzo scende oggi del 13% e passa dai vecchi 229,99 € ai nuovi 199 €. Potrete e quindi acquistare il dispositivo direttamente dalla pagina ufficiale di Amazon. Ricordiamo inoltre che sono previsti due anni di garanzia e 30 giorni per il reso gratuito.