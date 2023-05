Realtà aumentata, adesso si possono sentire anche gli ODORI

Uno dei più grandi miracoli del mondo della tecnologia è notoriamente quello della realtà aumentata, la quale ha cambiato le frontiere del mondo tech. Gli utenti, spesso indossando l’attrezzatura adatta composta in primo luogo da un visore, possono toccare e vedere cose che non sono lì presenti ma che quasi sembrano esserlo. Oggi la notizia è davvero clamorosa, visto che da adesso non sarà possibile solo vedere e toccare.

La realtà aumentata consentirà adesso anche di sentire gli odori. Sono state tante le sperimentazioni che hanno mostrato molte difficoltà nella realizzazione pratica, ma adesso tutto sembra essere realtà. È infatti stato pensato e creato un nuovo sistema portatile e leggero che può ora essere integrato con i visori utili per la realtà virtuale.

Odori con la realtà virtuale: ora il sogno è realtà, ecco come funziona il sistema

A sviluppare tale soluzione è stato Yuhang Li, dell’Università di Beihang, in Cina. Il sistema, descritto sulla rivista Nature Communications, è capace di riprodurre 30 differenti odori, dai fiori al tè verde. Ovviamente seguiranno degli aggiornamenti, con nuove fragranze che potranno essere implementate in questo sistema. È così possibile notare come anche il mondo della realtà virtuale stia progredendo passo passo, portando le persone ad avere sempre più il desiderio di sfruttarla.

Dopo aver visto i visori in 3D e anche la percezione del tatto che è stata resa possibile con guanti provvisti di sensori, ecco questa nuova sfida. L’esperienza potrà così diventare multisensoriale, per la felicità degli utenti che sembravano non attendere altro.