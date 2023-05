La serie televisiva colombiana “Palpito” ha catturato l’attenzione del pubblico con la sua trama avvincente e i suoi personaggi affascinanti. Dopo il successo delle prime due stagioni, i fan si chiedono se ci sarà una terza stagione. Ecco cosa sappiamo finora.

Palpito 3: tornerà o non tornerà?

“Palpito”, ideata da Leonardo Padròn, è una telenovela che unisce sensualità, intrighi e misteri. La serie, disponibile su Netflix dal 19 maggio 2023, ha riscosso un grande successo sin dalla sua prima stagione, rilasciata nel 2022. Tuttavia, nonostante il successo, la serie non è stata ancora rinnovata per una terza stagione.

Nonostante ciò, sappiamo che la produzione di “Palpito” è stata pensata per essere una telenovela longeva e intrigante, entrando a far parte di un nuovo progetto di Netflix che promuove le sue telenovelas originali per gli amanti dell’intrattenimento latino. Seguendo quindi i piani di questo progetto, la telenovela colombiana dovrebbe poter accompagnare il suo pubblico per molti altri capitoli.

Se la serie dovesse essere rinnovata entro il 2023, ipotizziamo che i nuovi episodi potrebbero essere disponibili su Netflix ad aprile 2024. Questa ipotesi si basa sul fatto che tra il rilascio della prima stagione, disponibile dal 20 aprile 2022, e della seconda stagione, disponibile dal 19 aprile 2023, è trascorso un anno esatto.

La trama di “Palpito” ruota attorno al mistero della scomparsa di Valeria, collegata a un traffico illegale di organi. La serie unisce temi universali e toccanti come la maternità o la perdita di una persona cara, insieme ai problemi contemporanei come il concetto di madre surrogata. Nel corso della seconda stagione si uniscono poi i pericolosi temi dell’ossessione e della vendetta. In attesa di maggiori dettagli sul cast di ritorno, ecco gli attori e i rispettivi personaggi che ci aspettiamo di rivedere: Juan Fernando Sánchez, Moisés Arizmendi, Jacqueline Arenal, Margarita Muñoz, Ana Lucía Domínguez, Mauricio Cujar, Valeria Emiliani, Julián Cerati, Mariaca Semprun e Michel Brown.