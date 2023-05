ho. Mobile, 200GB a 9 euro al mese per sempre con tutto senza limiti

Trovare una soluzione del genere per il proprio smartphone non è di certo roba da tutti i giorni. Ad occuparsene questa volta è stato il famosissimo gestore virtuale, forse quello più influente degli ultimi tempi. Quando si usano queste parole, il discorso riguarda di diritto ho. Mobile, azienda che con i suoi grandi trascorsi ha costruito un’ottima reputazione.

La grande opportunità che è visibile direttamente sul sito ufficiale si nasconde all’interno di un’offerta mobile piena di tutti i contenuti possibili ed immaginabili dal pubblico. ho. Mobile consente infatti di pagare solo 9,99 € al mese per sempre e di usufruire della miglior promo mobile.

Anche ho. Mobile ha trovato il modo per battere la concorrenza: ecco la promo da 200GB in 4G a soli 9,99 euro al mese

Vista al suo interno, questa nuova offerta vanta telefonate senza limiti verso tutti i gestori di telefonia fissa e mobile in Italia e all’estero, così come SMS senza limiti verso tutti. L’offerta poi vede il suo punto di forza all’interno della connessione web, la quale consiste in 200 giga in rete 4G+.

Gli utenti non dovranno preoccuparsi dell’attivazione visto che questa sarà gratuita esattamente come la scheda SIM. Ciò che sarà obbligatorio sarà una prima ricarica di 10 €, dalla quale verrà scalato direttamente il costo del rinnovo del primo mese. Come potete notare quindi non ci sono costi aggiuntivi o nascosti all’interno di questa promo di ho. Mobile. Ricordiamo che potrete ricevere la scheda direttamente a casa vostra pagando online o magari ritirandola in un’edicola convenzionata dove potrete pagare in contanti.