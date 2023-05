Very Mobile batte Iliad, la nuova offerta è da ATTIVARE SUBITO

Very Mobile, operatore telefonico virtuale in grande crescita nell’ultimo periodo, prova in tutti i modi a mettere il bastone tra le ruote ad Iliad, e gli altri MVNO, mettendo a disposizione del pubblico italiano una promozione di tutto rispetto, in vendita ad uno dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora.

Come tutte le altre soluzioni dell’azienda, anche la corrente non richiede provenienze particolari, né costi accessori particolarmente difficili da sostenere. La richiesta di attivazione deve sempre essere presentata sul sito ufficiale, la SIM viene consegnata a domicilio in tempi brevi, ed in pochissimi giorni sarà possibili iniziare a fruire dei contenuti.

Non dimenticatevi delle offerte Amazon, disponibili solo oggi gratis sul nostro canale Telegram ufficiale, troverete ad attendervi anche tanti coupon esclusivi.

Very Mobile, le promozioni sono molto allettanti

La promo Flash di Very Mobile, disponibile per tutti fino al 5 giugno 2023, riesce a catturare l’attenzione di tantissimi utenti in Italia, considerando appunto che può essere richiesta da tutti, senza differenze o vincoli particolari (anche su nuova numerazione, quindi senza portabilità), pagandola solamente 6,99 euro al mese. Il canone risulta essere da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile, con cadenza mensile.

Gli utenti che la richiederanno potranno avere 150 giga di traffico dati al mese, di base sarebbero 100 giga, ma nel corso del periodo promozionale è possibile avere 50 giga aggiuntivi senza sovrapprezzo, con anche minuti e SMS illimitati da poter utilizzare verso tutti.

Nel caso in cui si volessero spendere cifre maggiori, segnaliamo la presenza della versione da 200 giga a 7,99 euro, oppure anche da ben 270 giga di traffico a soli 9,99 euro.