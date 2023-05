Smartphone: la guida dettagliata per recuperare le foto eliminate

Nell’era digitale, i nostri smartphone sono diventati depositari di preziosi ricordi sotto forma di foto. Tuttavia, a volte, si possono commettere errori e cancellare accidentalmente queste immagini. Fortunatamente, esistono diverse tecniche per recuperarle, anche senza l’uso di applicazioni esterne.

Smartphone: così puoi recuperare tutto ciò che hai perso

La maggior parte dei servizi di archiviazione, sia online che offline, hanno un sistema di prevenzione per la cancellazione accidentale di file e foto. Quando elimini una foto dalla Galleria del tuo telefono, questa non viene cancellata immediatamente. Viene invece spostata nel Cestino, dove rimane per 30 giorni prima di essere eliminata definitivamente. Puoi recuperare le foto cancellate accedendo alla sezione “Eliminati di recente” della tua Galleria o dell’app Google Foto.

Se però non riesci a trovare le foto che stai cercando nella sezione “Eliminati di recente”, potrebbe essere utile controllare se avevi attivato un backup preimpostato. Su Android, il backup predefinito è gestito da Google Foto, mentre su iPhone è gestito da iCloud. Se avevi attivato il backup e non avevi esaurito lo spazio di archiviazione, potresti essere in grado di recuperare le tue foto da lì.

Un altro metodo per recuperare le foto perdute, sfrutta l’app di Whatsapp. Quando invii una foto in una chat, l’app crea una copia della foto originale e la salva in una delle sue sotto-cartelle. Se non hai cancellato la chat o le sotto-cartelle, potresti essere in grado di recuperare le tue foto da lì, anche se la qualità sarà inferiore all’originale.

Ricorda, queste tecniche possono aiutarti a recuperare tutto ciò che hai cancellato per errore, ma è sempre una buona idea fare regolarmente il backup delle tue foto per prevenire la perdita di preziosi ricordi.