PosteMobile, tutto illimitato con 100 giga ad un prezzo RIDICOLO

PosteMobile rappresenta indubbiamente l’operatore telefonico di riferimento per molti utenti che vogliono cercare di avere tanti giga, senza mai spendere poi così tanto. Il prezzo delle offerte a disposizione è estremamente ridotto, e ciò permette quindi di godere di un risparmio più unico che raro, godendo in egual misura di un bundle veramente assurdo.

Accedere alla promo è davvero semplicissimo, basta collegarsi al sito ufficiale di PosteMobile, e richiedere l’offerta legata alla WOW Week, attivabile solo online fino al 29 maggio. Il costo iniziale da sostenere è estremamente ridotto, poichè sono necessari solamente 20 euro di ricarica, comprensivi della prima mensilità, e nessuna spesa per la SIM o l’attivazione in sé.

PosteMobile, le offerte sono le migliori

Fino al 29 maggio tutti gli utenti possono richiedere una delle migliori promozioni PosteMobile di sempre, la Wow Week permette di accedere gratuitamente ad una soluzione da soli 8 euro al mese, da versare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile, ed un bundle incredibile.

Più nello specifico è possibile godere di 100 giga di traffico dati al mese, con navigazione 4G+ (non limitata, si naviga fino a 300Mbps in download), passando anche per illimitati minuti e SMS, da utilizzare verso tutti. Sul sito di Poste Italiane troverete la dicitura Credit Illimitati, ricordiamo infatti che con la suddetta azienda un credit corrisponde ad un minuto o un SMS inviato.

Non sono previsti vincoli sull’attivazione, né di permanenza come clienti di PosteMobile, sarà quindi possibile abbandonarla in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.