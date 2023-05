Sony ha dato il via ad un’estate emozionante presentando il PlayStation Showcase: uno show dove sono state rivelate sorprese e trailer, incluso un nuovo dispositivo.

Sony sta realizzando di nuovo un palmare chiamato Project Q da 8 pollici. È progettato per farti giocare ai giochi PS5 da remoto e sembra un Nintendo Switch con un controller DualSense.

Spider-Man 2 e Venom

Lo spettacolo si è concluso con un bel lungo trailer di gioco per Spider-Man 2, che includeva uno sguardo ai nuovi poteri simbionti di Peter. Il gioco ha anche una finestra di rilascio ora: autunno 2023.

Remake di Metal Gear

L’anno dei remake continua con una nuova versione di Metal Gear 3: Snake Eater. È un progetto di cui si vociferava da tempo, e ora Konami ha finalmente confermato che il gioco è in fase di sviluppo. Sta arrivando su PS5, Xbox e PC, ma al momento non ne sappiamo molto altro.

Bungie torna con Marathon

Lo sviluppatore è meglio conosciuto per Destiny e Halo, ma lo studio sta tornando alle sue radici con lo sparatutto fantascientifico Marathon. Non sarà un’esclusiva per PlayStation, tuttavia, e arriverà sia su Xbox che su PC con supporto cross-play e cross-save.

Assassin’s Creed ha una data di uscita

Assassin’s Creed Mirage, che promette un ritorno all’azione assassina più semplice dei giochi precedenti, verrà lanciato il 12 ottobre.

Un sacco di realtà virtuale

Una parte considerevole dell’evento si è concentrata sui titoli per PSVR 2, inclusa una modalità VR per il remake di Resident Evil 4 di quest’anno. Erano in mostra anche numerosi altri titoli, tra cui Crossfire: Sierra Squad e Synapse. C’è anche Beat Saber, che è disponibile… oggi!