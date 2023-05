MediaWorld, prodotti Apple e Samsung senza IVA al 70% di sconto

Molto frequentemente il mondo delle offerte è quello che interessa di più agli utenti per acquistare dei prodotti a prezzi molto bassi. A tal proposito tutti i volantini delle aziende sono il principale obiettivo per capire effettivamente quali sono i prodotti in sconto e a quanto equivalgono i loro prezzi attuali. Mediaworld è uno dei migliori negozi sotto questo punto di vista e lo dimostra ancora una volta con il suo nuovo volantino. Prezzi così bassi non erano mai stati lanciati dall’azienda ed è proprio per questo che gli utenti potrebbero esserne particolarmente attratti. Ci sarà tempo quindi fino al prossimo 31 maggio.

Se state cercando anche un modo per avere le offerte Amazon più vantaggiose del giorno, potete tranquillamente continuare a leggere le righe che seguono. Gli utenti che purtroppo non riescono a cogliere al volo le offerte del colosso e-commerce, possono farlo semplicemente utilizzando il canale Telegram che vi consigliamo. Al suo interno ci saranno sconti ogni giorno in esclusiva che riceverete sullo smartphone in maniera rapida e gratuita. Questo è il canale Telegram al quale dovete iscrivervi ma ce ne sono anche altri due che prendono il nome di Tecnofferte e Malatirisparmio.

MediaWorld: gli sconti di oggi sono eccezionali e lanciano alla grande il nuovo volantino, ecco alcune proposte

Con MediaWorld il risparmio è assicurato. A mostrarlo sono soprattutto alcuni prodotti dei colossi principali del mercato, come Apple e Samsung.

Per quanto riguarda la prima azienda, ecco il nuovo iPhone 14 Pro Max a 1449 € nel taglio di memoria da 256 giga. Per quanto riguarda invece l’azienda sudcoreana, c’è il nuovo Samsung Z Flip4 a 749 €.