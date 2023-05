Le illusioni ottiche a volte possono indurci a vedere cose che non ci sono. Se guardi l’immagine sopra e pensi che gli occhi della donna siano blu, avresti ragione, perchè a quanto pare, la donna ha effettivamente gli occhi blu. Ma non sono blu nella foto.

Si scopre che l’immagine è una fotografia in bianco e nero con un filtro rosso posizionato sopra, quindi non dovrebbe assolutamente esserci alcun blu lì. Eppure è quello che la maggior parte delle persone vede.

Il TikTokker Dean Jackson è ben noto su TikTok perchè condivide illusioni ottiche molto particolari. In questo ultimo post, ci chiede di guardare una fotografia di una donna che ha un filtro rosso sopra e di decidere quali potrebbero essere i suoi occhi. La maggior parte delle persone pensa che sia di un blu turchese scuro, ma quando il filtro rosso viene rimosso, vediamo che la foto è in bianco e nero.

La foto al test finale

La teoria di Jackson è che i nostri cervelli stanno cercando di aiutarci ma inavvertitamente ci ingannano nel processo. “Il tuo cervello rileva il pigmento, l’area grigia intorno alla pupilla e presuppone che il filtro rosso abbia intrappolato la luce blu, quindi cerca di aiutarti, come dovrebbe fare il tuo cervello, restituendo il colore blu all’immagine per te..”

La parte posteriore dell’occhio umano contiene due tipi di cellule fotorecettrici che rispondono alla luce: bastoncelli e coni. I bastoncelli rilevano il movimento e aiutano la nostra visione notturna mentre i coni rilevano il colore. I tre tipi di coni sono ciascuno più sensibile al rosso, al verde o al blu. Poiché un filtro rosso lascia passare solo la luce rossa, gli altri colori dovrebbero apparire come grigi o neri, compresi il verde e il blu. Ma se il nostro cervello riconosce il contesto dell’immagine e crede che dovrebbe essere blu, può finire per vedere la luce grigia come blu.

Anche ingrandendolo, la maggior parte delle persone continua a vedere il blu, ma se si controlla il colore degli occhi usando lo strumento contagocce in Photoshop, sembrano effettivamente essere sfumature scure di grigio.